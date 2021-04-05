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«Не приедается»: диетолог назвал продукт, от которого худеющим труднее всего отказаться
Фото: pixabay.com

«Не приедается»: диетолог назвал продукт, от которого худеющим труднее всего отказаться

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что многим людям, которые решили похудеть, труднее всего отказаться не от сладкого, а от хлеба.

— Говорю им, что надо отказаться от хлеба, и объясняю почему. Они говорят, что готовы отказаться от сладостей, а от хлеба не могут, не наедаются без него. Если вас кормить одними и теми же продуктами — мандаринами, огурцами, мясом, — вам когда-нибудь это надоест. Хлебом не наедаешься. Это единственный продукт, который не приедается, — пояснил врач.

Эксперт отметил, что исследования доказали содержание в хлебе гормонов удовольствия. Когда человек ест без хлеба, он может не получить удовольствие, не испытать финального чувства сытости.

— Это не тот хлеб, который готовили наши предки, пекли в печке и носили в поле. Сейчас наша работа не такая активная, энергия хлеба не может тратиться. Один кусочек хлеба по энергии равен часу работы в спортзале или подняться на 22-й этаж, — сообщил медик.

Ковальков напомнил, что хлеб имеет высокий гликемический индекс, он гораздо вреднее, чем сахар. Тем, кто контролирует вес, лучше брать цельнозерновой хлеб, подытожил диетолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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