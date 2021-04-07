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Главный диетолог Москвы развеяла миф о «женских» и «мужских» продуктах
Фото: pixabay.com

Главный диетолог Москвы развеяла миф о «женских» и «мужских» продуктах

Татьяна Плотникова

Здоровье

Информация о существовании «женских» и «мужских» продуктов не соответствует действительности, принципы здорового питания являются общими, независимо от пола. Об этом в среду, 7 апреля, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам эксперта, лучшая рекомендация и для женщин, и для мужчин, не испытывающих проблем со здоровьем, — не сидеть на диете, а придерживаться здорового питания. При этом энергетическая ценность рациона должна соответствовать энерготратам, а полученные с пищей калории должны быть полностью израсходованы в течение дня.

Важно следить за тем, чтобы рацион был разнообразным и обеспечивал организм всеми необходимыми пищевыми веществами. Также необходимо соблюдать определенный режим питания.

Стародубова напомнила, что у мужчин и женщин разная потребность в питательных веществах и энергии, причем зависит это не только от пола, но и от возраста, уровня физической активности и других параметров.

Мужчинам в среднем требуется около 1800-2000 килокалорий в день, женщинам — 1600-1800 килокалорий. При этом принципы здорового питания остаются неизменными, рассказала диетолог РИА Новости.

Ранее Анастасия Стародубова рассказала, как часто можно есть сладкое.

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