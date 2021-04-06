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Нутрициолог рассказала, кому не стоит участвовать в марафонах похудения
Фото: pixabay.com

Нутрициолог рассказала, кому не стоит участвовать в марафонах похудения

Елена Фролова

Здоровье

Краткосрочные курсы по сбросу лишнего веса, или так называемые марафоны похудения, включают в себя информацию и практические задания. В современном мире их широко проводят в социальных сетях, мессенджерах или в офлайн-режиме.

Это означает, что участники в течение нескольких недель питаются правильно и занимаются спортом. Благодаря таким программам участники достигают высокого результата за короткий срок. Однако данный формат похудения не всем подходит. По словам врача-диетолога Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Натальи Кругловой, перед тем как начинать такое быстрое похудение, нужно учитывать возможные противопоказания.

— Например, не стоит участвовать в марафонах похудения тем, кто страдает расстройством пищевого поведения, булимией. Дело в том, что этим людям для начала нужно решить психологический аспект проблемы, — пояснила Наталья Круглова.

Она также добавила, что не все подобные мероприятия учитывают состояние здоровья, поэтому важно с осторожностью отнестись к этой затее, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Лучше всего перед этим проконсультироваться с врачом.

— Особенно это нужно сделать страдающим сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нередко бывает, что человек быстро загорается идеей сбросить лишние килограммы, находит единомышленников в виде тренеров и таких же участников. Большую роль здесь играет директивный подход: надо делать вот так, и точка, — подчеркнула нутрициолог.

При этом, по ее словам, не происходит глубинной проработки причин, по которым человек набрал вес, отмечает «Радио 1». По мнению эксперта, практически никогда с марафонцами не работают с психологической точки зрения. Им лишь дают рекомендации по тренировкам и рациону питания.

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