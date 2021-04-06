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Эндокринолог предупредила о коварстве гормона голода
Фото: pixabay.com

Эндокринолог предупредила о коварстве гормона голода

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что гормон голода грелин способен манипулировать человеком, в том числе влиять на потерю денег.

По словам медика, американский ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что гормон голода грелин не только влияет на аппетит, но и оказывает влияние на финансовую сферу человека. Так, женщины, у которых был более высокий уровень грелина импульсивно отказывались от большей выгоды в пользу сиюминутного выигрыша. В связи с этим эндокринолог порекомендовала не совершать денежных сделок натощак.

Медик отметила, что выработку грелина также стимулирует нарушение ритмов сна. Человеку необходимо отходить ко сну вовремя и спать не менее 7 часов, уточнила специалист в своем Instagram-аккаунте.⠀

Павлова предупредила, что повышенный грелин приводит к набору веса за счет накопления жировой ткани. Она обратила внимание, что заблокировать выработку этого гормон нет возможности, поэтому с ним нужно «подружиться».

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