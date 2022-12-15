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Водитель легковушки врезался в столб на улице Новинки в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Водитель легковушки врезался в столб на улице Новинки в Москве
Фото: Дептранс Москвы
Россия, Москва, улица Новинки, 23к2 Карта всех событий

Водитель легкового транспортного средства в ночь на четверг, 15 декабря, не справился с управлением и врезался в столб возле дома 23к2 по улице Новинки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона (Дептранс).

По информации представителей ведомства, в настоящее время на месте дорожного инцидента работают оперативные службы города.

В данный момент обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, передает канал «Дептранс. Оперативно» в Telegram.

Накануне появилась информация, что в ТиНАО водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил трех рабочих. Авария произошла в среду, 14 декабря, в районе полудня в деревне Чириково на скользкой заснеженной дороге.

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