Пожар произошел на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали, сообщил в четверг, 15 декабря, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Известно, что возгорание произошло на технологической установке АНХК в городе Ангарске. Глава региона рассказал, что оба пострадавших в результате инцидента были доставлены в медсанчасть.

В тушении пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц спасательной техники. При этом происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению города нет, добавил Кобзев на своем канале в Telegram.

В минувший понедельник, 12 декабря, торговый центр «Стройпарк» загорелся в Балашихе в Московской области. Сотрудники Следственного комитета займутся выяснением причины возгорания. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место пожара прибыли следователи и криминалисты ведомства. На данный момент производится осмотр здания и прилегающих территорий.