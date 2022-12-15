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Пожар произошел на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании»

Егор Провоторов
Происшествия
Пожар произошел на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали, сообщил в четверг, 15 декабря, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Известно, что возгорание произошло на технологической установке АНХК в городе Ангарске. Глава региона рассказал, что оба пострадавших в результате инцидента были доставлены в медсанчасть.

В тушении пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц спасательной техники. При этом происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению города нет, добавил Кобзев на своем канале в Telegram.

В минувший понедельник, 12 декабря, торговый центр «Стройпарк» загорелся в Балашихе в Московской области. Сотрудники Следственного комитета займутся выяснением причины возгорания. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место пожара прибыли следователи и криминалисты ведомства. На данный момент производится осмотр здания и прилегающих территорий.

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