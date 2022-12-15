Небольшой снег и местами метель ожидают жителей Москвы 15 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами метель, а также от пяти градусов мороза ожидают жителей столичного региона в предстоящий четверг, 15 декабря. Такой прогноз дали синоптики российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 3 до 5 градусов ниже нуля. В ночное время суток температура воздуха опустится до 7 градусов со знаком «минус». В Подмосковье ожидается от 2 до 7 градусов мороза в дневное время суток и от 9 градусов ниже нуля ночью.

Также специалисты спрогнозировали ветер, который будет дуть в южном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Снегопад в Москве продолжится до субботы, 17 декабря, а потом в столицу придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.