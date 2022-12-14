Морозы и солнце вернутся в воскресенье: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные

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Снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в четверг в столицу придет очередной циклон. Он накроет снегом Москву до воскресенья.

— В четверг к столице подойдет следующая фронтальная зона с юго-запада. В ночь с четверга на пятницу начнется снегопад. Однако он будет умерено интенсивным по сравнению с сегодняшним днем. Ожидается прирост снежного покрова 5–7 сантиметров, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в пятницу осадки прекратятся во второй половине дня:

— В пятницу будет мягкая погода, температура воздуха составит минус 1–3 градуса. Снег закончится примерно в обед и начнется только в субботу.

Шувалов заявил, что за предстоящие выходные в Москве выпадет месячная норма осадков.

— В субботу снег будет идти весь день. Температура воздуха ожидается минус 1–3 градуса. Также добавится около семи сантиметров снежного покрова, — сказал он.

Собеседник «ВМ» заверил, что снегопады закончатся в воскресенье. А на смену им придут морозы:

— В воскресенье череда циклонов окончательно уходит на восток. В столицу придет антициклон. На небе появится солнце, будут крепнуть морозы.

Шувалов подытожил, что атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы. Оно составит от 737 до 750 мм ртутного столба.

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт, это поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах. В период снегопада особенно аккуратно нужно съезжать с мостов и эстакад.