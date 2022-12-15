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Грузовик въехал в ограждение на внутренней стороне 41-го километра МКАД

Полина Долганова
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Грузовик въехал в ограждение на внутренней стороне 41-го километра МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль въехал в ограждение на внутренней стороне 41-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В результате случившегося движение в районе аварии производится по двум полосам из четырех. На месте инцидента работают оперативные службы Москвы.

В настоящее время также уточняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших, передает дептранс.

Грузовик въехал в ограждение на внутренней стороне 41-го километра МКАД Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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