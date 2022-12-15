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Владислав Овчинский: Столица успешно обеспечивает достижение целей устойчивого развития

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Столица успешно обеспечивает достижение целей устойчивого развития
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития. Соответствующий Меморандум подписали руководитель департамента Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Около 80 российских компаний являются участниками Глобального договора ООН. Эти компании представляют ведущие отрасли экономики, авторитетные деловые и общественные структуры.

— Москва уже не первый год активно вовлечена в повестку, связанную с достижением Целей устойчивого развития ООН. Сегодня столица обеспечила выполнение целей, связанных с созданием достойных условий работы и экономическим ростом, качественным образованием, экологией, развитием инфраструктуры, гендерным равенством. Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития, — отметил Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что столица реализует ряд проектов, которые способствуют достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Среди них — проекты государственно-частного партнерства, а также программа создания мест приложения труда, способствующая снижению маятниковой миграции благодаря созданию новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных в разных районах Москвы. Более того, Департамент ведет ряд проектов по обмену опытом в части устойчивого развития с другими городами и регионами, например, совместный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах РФ.

Подписанный документ открывает новые возможности для тех инвесторов и промышленников, которые хотят реализовать или переформатировать проект в соответствии с ESG-концепцией.

Исполнительный директор российской Национальной сети Глобального договора Наталья Дорпеко, комментируя подписание Меморандума, подчеркнула значимость этого шага для развития возможностей взаимодействия по Повестке 2030 — 17 Целей устойчивого развития ООН, реализации партнерских программ с участниками Глобального договора и в целом — отражения последовательной политики Правительства Москвы в достижении ЦУР.

Стороны Меморандума намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество, направленное на совершенствование национальной политики в области устойчивого развития, формирование новых методов взаимодействия, а также обмен накопленным опытом и знаниями.

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