Байден предупредил мир о новой пандемии

Фото: Whitehouse

Человечество столкнется с еще одной пандемией. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на саммите «США — Африка» в Вашингтоне.

— И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится, — убежден американский лидер.

Во время своего выступления он также коснулся темы американо-африканского сотрудничества в вопросах борьбы со СПИДом и малярией. Байден упомянул в этом ключе общую работу в рамках президентских программ по борьбе с этими заболеваниями, а также другие программы «международной охраны здоровья». Они «помогали спасать жизни и бороться с COVID-19». Речь президента Америки опубликована на сайте Белого дома.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты из жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.