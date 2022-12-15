Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден предупредил мир о новой пандемии

Анастасия Колоскова
В мире
Байден предупредил мир о новой пандемии
Фото: Whitehouse

Человечество столкнется с еще одной пандемией. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на саммите «США — Африка» в Вашингтоне.

— И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится, — убежден американский лидер.

Во время своего выступления он также коснулся темы американо-африканского сотрудничества в вопросах борьбы со СПИДом и малярией. Байден упомянул в этом ключе общую работу в рамках президентских программ по борьбе с этими заболеваниями, а также другие программы «международной охраны здоровья». Они «помогали спасать жизни и бороться с COVID-19». Речь президента Америки опубликована на сайте Белого дома.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты из жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

Джо Байден США Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте