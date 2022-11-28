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Призраки Байдена: что скрывает самый пожилой президент Америки

Динара Кафискина

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Призраки Байдена: что скрывает самый пожилой президент Америки
Фото: whitehouse

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября, в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

Преодолел заикание

Оказывается, Байден с раннего возраста заикался. Он пытался справиться с этой проблемой, как мог. Например, часами стоял перед зеркалом, читая стихи. Это дало хороший результат — заикание исчезло.

Простой юрист

В 1960-х годах Байден начал свою непримечательную карьеру юриста. В том числе он успел поработать государственным защитником. А уже в 1970 году основал собственный бизнес — юридическую компанию. Фирма занималась уголовными и корпоративными делами. В это же время он начал двигаться в сторону политики.

Удар судьбы

Со своей первой супругой Джозеф познакомился еще в середине 1960-х. В браке у них родились трое детей: дочь Наоми, а также сыновья Хантер и Бо. В 1972 году в жизни Байдена произошла страшная трагедия: его маленькая дочь и жена погибли в ДТП. Его сыновья также пострадали, но им все-таки удалось выжить.

Сплошные казусы

Это раньше Байден был бодрым, беспринципным и бескомпромиссным политиком. Сейчас о нем такого не скажешь. Возраст давно начал сказываться на состоянии и поведении Байдена — в сеть постоянно сливаются видео, на которых он попадает впросак: теряется, путает фамилии и страны, пожимает руку пустоте, падает. Например, летом он запутался в педалях и упал с велосипеда буквально на ровном месте. Чуть позже он запутался на пикнике в Белом доме и не сразу нашел путь к еде, заблудился на выступлении.

— О том, что у Байдена деменция, говорит то, что у него замедленные движения, — рассказал «Вечерке» врач-терапевт Андрей Звонков. — Двигается он неуверенно. Ему сначала надо осмыслить, понять, что ему сказали, потом принять решение. На это уходит время. Это хорошо видно по поступкам Байдена, по тому, как он себя ведет. А ведет он себя как человек, у которого тяжелейший атеросклероз сосудов головного мозга. Вы с ним поздороваетесь, а он, возможно, ответит вам минуты через три.

Шпаргалки не помогают

Из оговорок американского президента можно собрать целую книгу. Он путал Украину с Ираком и Россией, обзывал Швецию Швейцарией, терялся в аббревиатурах и неправильно выговаривал фамилии. Кстати, лидер США пользуется шпаргалками на выступлениях. Из-за этого он однажды произнес одну и ту же речь с разницей в пару недель.

ОЦЕНИЛ БИЦЕПСЫ

Джо Байден на саммите G20 в Индонезии не смог пройти мимо шикарных бицепсов оператора Первого канала Юрия Шмолова, который снимал репортаж.

— Никто близко к президентам не подпускает, — рассказал «Вечерке» Юрий. — Но здесь все охранники остались снаружи парка. Я и решил подойти и послушать, о чем говорят Байден с президентом Франции Эманнюэлем Макроном. Байден на меня посмотрел и стал протягивать руку, взял и потрогал меня за бицепсы, и восхитился ими, сказав, что мы будем в одной команде. Причем то, что я русский оператор, его никак не смутило.

КСТАТИ

Первая леди США Джилл Байден рассказала, что ее муж любит сладкое, а особенно кокосовый торт, который Джозеф может есть бесконечно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— На это место Байден назначен не для того, чтобы управлять страной, а чтобы не давать управлять кому-нибудь другому. По сути он слепоглухонемой капитан дальнего плавания. Именно тот президент, который нужен сегодня американской элите. Он — политический символ. Его задача — просто существовать. Байден никуда не лезет и страну не развивает. Но главное, что не задает неприятных вопросов.

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