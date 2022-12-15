Диетолог Соломатина раскрыла секрет, как есть сладкое и не толстеть

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Каждый, кто придерживается правильного питания и следит за здоровьем, знает о вреде сладостей для фигуры. Однако необязательно отказываться от любимых десертов навсегда. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие сладкие лакомства не станут причиной лишних килограммов.

По словам специалиста, сладкое не нанесет вреда, если есть его в меру и выбирать с умом.

— Сладости — это удовольствие. Но их нужно употреблять дозированно. Чтобы эти удовольствия были не только вредными, но и полезными, необходимо правильно выбирать десерты. Например, лучше отдать предпочтение ягодам, фруктам и сухофруктам, — считает специалист.

Диетолог заверила, что не стоит отказываться от черного шоколада, так как в нем много полезного для организма:

— Также можно есть черный шоколад. Он очень полезен в правильной дозировке. Его нужно рассасывать в небольшом количестве. Исследования доказали, что полезные вещества, которые входят в состав какао-бобов, защищают нашу сердечно-сосудистую систему.

Соломатина посоветовала покупать зефир или пастилу без сахара.

— Я рекомендую есть пастилу и зефир, в составе которых на первом месте стоит яблочное пюре. Желательно, чтобы в составе не было сахара и сахарозаменителя, — сказала она.

Собеседница «ВМ» отметила, что полезные сладости можно делать своими руками:

— Полезный мармелад можно сделать самостоятельно. Необходимо добавить агар-агар, пектин или желатин. Также рекомендую делать полезные конфетки из орехов.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что можно не отказываться и от печенья. Например, отдать предпочтение овсяному варианту. Главное, внимательно изучать состав.

Ранее американский диетолог назвал тип углеводов, от которых стоит отказаться раз и навсегда. Употребление таких продуктов грозит набором веса и дисбактериозом.