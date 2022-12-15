Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Соломатина раскрыла секрет, как есть сладкое и не толстеть

Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина раскрыла секрет, как есть сладкое и не толстеть
Фото: Pexels

Каждый, кто придерживается правильного питания и следит за здоровьем, знает о вреде сладостей для фигуры. Однако необязательно отказываться от любимых десертов навсегда. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие сладкие лакомства не станут причиной лишних килограммов.

По словам специалиста, сладкое не нанесет вреда, если есть его в меру и выбирать с умом.

— Сладости — это удовольствие. Но их нужно употреблять дозированно. Чтобы эти удовольствия были не только вредными, но и полезными, необходимо правильно выбирать десерты. Например, лучше отдать предпочтение ягодам, фруктам и сухофруктам, — считает специалист.

Диетолог заверила, что не стоит отказываться от черного шоколада, так как в нем много полезного для организма:

— Также можно есть черный шоколад. Он очень полезен в правильной дозировке. Его нужно рассасывать в небольшом количестве. Исследования доказали, что полезные вещества, которые входят в состав какао-бобов, защищают нашу сердечно-сосудистую систему.

Соломатина посоветовала покупать зефир или пастилу без сахара.

— Я рекомендую есть пастилу и зефир, в составе которых на первом месте стоит яблочное пюре. Желательно, чтобы в составе не было сахара и сахарозаменителя, — сказала она.

Собеседница «ВМ» отметила, что полезные сладости можно делать своими руками:

— Полезный мармелад можно сделать самостоятельно. Необходимо добавить агар-агар, пектин или желатин. Также рекомендую делать полезные конфетки из орехов.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что можно не отказываться и от печенья. Например, отдать предпочтение овсяному варианту. Главное, внимательно изучать состав.

Ранее американский диетолог назвал тип углеводов, от которых стоит отказаться раз и навсегда. Употребление таких продуктов грозит набором веса и дисбактериозом.

Здоровье Правильное питание Елена Соломатина Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте