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Новый Telegram-бот поможет москвичам передать показания приборов учета воды и тепла

Полина Долганова
Город
Новый Telegram-бот поможет москвичам передать показания приборов учета воды и тепла
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московский департамент информационных технологий представил для горожан новый чат-бот @mos_services_bot. Он поможет москвичам оперативно передавать показания приборов учета воды и тепла.

Как рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, бог сможет подсказать, как корректно ввести информацию о квартире и просмотреть историю показаний счетчиков.

При авторизации цифровой помощник попросит пользователей пройти регистрацию с помощью мобильного телефона и специального кода из СМС-сообщения. Затем необходимо будет нажать на кнопку «Передача показаний воды/тепла» и выбрать тип счетчика. Бот также позволяет зарегистрировать одновременно несколько квартир и кодов плательщика.

Информацию с приборов учета воды и тепла бот будет передавать в автоматизированную систему Единого информационно-расчетного центра столицы, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого эксперты Департамента информационных технологий Москвы рассказали о семи правилах кибергигиены, которые сегодня важно соблюдать при работе и общении в интернете.

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