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Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту село на мель на Сахалине

Полина Долганова
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту село на мель на Сахалине
Фото: Pixabay

Рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине в четверг, 15 декабря. На борту находится 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Уточняется, что судно село на мель около острова Парамушир на Сахалине. По данным экстренных служб, находящиеся на борту люди не нуждаются в эвакуации, передает РИА Новости.

По данным представителя экстренных служб, судно не подавало сигнала SOS.

В начале ноября в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань затонуло грузовое судно с флагом Панамы. Панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести.

В феврале 2022 года итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи.

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