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Круизное судно с пассажирами загорелось у берегов Греции в Ионическом море

Полина Долганова

Происшествия
Круизное судно с пассажирами загорелось у берегов Греции в Ионическом море
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей местного порта.

Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи.

К настоящему моменту к лайнеру уже выдвинулись три патрульных катера и три буксира из состава береговой охраны, подытожили в агентстве.

23 января в Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов. На борту находились семь человек экипажа — все граждане РФ. Они были эвакуированы на буксир «Бритиш» под молдавским флагом, пострадавших в инциденте не было.

24 ноября сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота. На борту судна находились десять человек. Две баржи не смогли пройти через пролив. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находящихся на борту судна людей не было.

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