Две баржи сели на мель в Баренцевом море

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Две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота в среду, 24 ноября.

На борту судна находятся десять человек.

Две баржи не смогли пройти через пролив. В настоящее время судно находится в дрейфе, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж.

Никакой угрозы для находящихся на борту судна людей нет.

Похожее происшествие случилось утром 9 ноября. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель. Он ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, а ширина — 19 метров.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель в акватории Приморья из-за урагана. Разлива нефти на месте происшествия нет, люди находятся в безопасности. Также на помощь контейнеровозу отправили спасателя «Лазурит» из Владивостока.

Позже директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский заявил, что вертолет со спасателями на борту вылетел для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье контейнеровоза.

Затем спасатели МЧС России эвакуировали на борт вертолета девять членов экипажа севшего на мель в Приморье корабля. После доставки спасенных людей на берег Ми-8 вернулся к месту крушения за остальными членами экипажа.