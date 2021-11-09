Девять членов экипажа севшего на мель в Приморье контейнеровоза эвакуировали

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасатели МЧС России эвакуировали на борт вертолета девять членов экипажа севшего на мель в Приморье контейнеровоза. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота во вторник, 9 ноября.

В ведомстве уточнили, что после доставки спасенных людей на берег Ми-8 вернется к месту крушения за остальными членами экипажа.

— На борт вертолета с судна подняты девять членов экипажа Rise Shine, — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

О происшествии стало известно утром 9 ноября. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель. Он ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, а ширина — 19 метров.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель в акватории Приморья из-за урагана. Разлива нефти на месте происшествия нет, люди находятся в безопасности. Также на помощь контейнеровозу отправили спасателя «Лазурит» из Владивостока.

Позже директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский заявил, что вертолет со спасателями на борту вылетел для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье контейнеровоза.