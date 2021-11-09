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Севший на мель контейнеровоз переломился пополам в акватории Приморья

Юлия Курганова

Происшествия
Севший на мель контейнеровоз переломился пополам в акватории Приморья
Фото: РЕН ТВ

Контейнеровоз «Райз шайн» сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморья. Об этом сообщает во вторник, 9 ноября, ТАСС со ссылкой на начальника аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

— Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа, — рассказал он.

Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель в акватории Приморья из-за урагана. Разлива нефти на месте происшествия нет, люди находятся в безопасности.

На помощь контейнеровозу выйдет спасатель «Лазурит» из Владивостока, сообщает агентство.

Бразильский учебный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре. Парусник «Белый лебедь» военно-морских сил Бразилии не смог справиться с речным течением и врезался в мост рядом с островом Сантай. Во время спасательных работ также затонул эквадорский буксир.

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