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Спасатели вылетели для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье корабля

Виктория Сикерина

Происшествия
Спасатели вылетели для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье корабля
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вертолет со спасателями на борту вылетел для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье морского судна. Об этом сообщил директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский во вторник, 9 ноября.

— Вылетел вертолет, чтобы снять экипаж (судна «Райз шайн» — Прим. «ВМ»), — передает его слова РИА Новости.

О происшествии стало известно утром 9 ноября. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал, что контейнеровоз «Райз шайн» сел на мель и переломился пополам на юге Приморья.

Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, а ширина — 19 метров.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель в акватории Приморья из-за урагана. Разлива нефти на месте происшествия нет, люди находятся в безопасности.

Также на помощь контейнеровозу отправили спасателя «Лазурит» из Владивостока.

Похожий инцидент произошел накануне в Эквадоре. Тогда бразильский учебный парусник не справился с управлением и врезался в пешеходный мост в водах страны.

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