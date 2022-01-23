Танкер с российским экипажем загорелся в Черном море

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов. Экипаж эвакуирован. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в экстренных службах.

— В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса Железный рог в 00:10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута, — передает сообщение РИА Новости.

На борту находились семь человек экипажа — все граждане РФ. Они эвакуированы на буксир «Бритиш» под молдавским флагом, пострадавших нет.

К месту аварии из порта Новороссийска выдвинулись два аварийно-спасательных корабля — «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Там замечено небольшое задымление. На текущий момент танкер находится на якорной стоянке и не имеет визуальных признаков пожара. По словам членов экипажа, палубное освещение, навигационные огни и генератор — в рабочем состоянии. Моторный отсек изолирован.

На танкере работают автоматические системы пожаротушения. Также в ликвидации пожара задействованы 27 человек и три единицы техники. С владельцем танкера решается вопрос о высадке аварийной партии на борт пострадавшего танкера.

В сентябре 2021 года сообщалось о еще одном инциденте на море. Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся в проливе Босфор с турецким Tahsin Imamoglu. Погибших и пострадавших не было, урон нанесен только судам.