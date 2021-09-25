Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор

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Турция, пролив Босфор Карта всех событий

Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся в проливе Босфор с турецким судном Tahsin Imamoglu. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в береговой охране Турции.

— В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны, — передает ТАСС сообщение ведомства.

Это не первый такой случай за день. Как утверждает береговая охрана, до этого еще один отечественный 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива столкнулся с рыболовецким судном. После этого буксиры ведомства доставили его в место якорной стоянки Ахыркапы.

В апреле сообщалось, что разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза с танкером в Желтом море. Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.