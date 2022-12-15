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Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки блогер Малмыгин задержан в Петербурге

Полина Долганова
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки блогер Малмыгин задержан в Петербурге
Фото: YouTube-канал Вячеслава Малмыгина

В Санкт-Петербурге задержали блогера Вячеслава Малмыгина, который подозревается в убийстве 18-летней девушки. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина находился в розыске с 5 июля. Тело 18-летней Софьи Красильниковой нашла ее мать в квартире в Московской области. Позже удалось установить, что труп пролежал там трое суток.

По данным криминалистов, девушке нанесли по меньшей мере 15 ножевых ранений.

Также удалось установить, что девушка зашла в подъезд жилого дома в 10:20 утра вместе с блогером, а через 12 минут подозреваемый вышел из дома один.

Сам Вячеслав Малмыгин известен общественности как «борец с проститутками». Он заводил с девушками онлайн-знакомства, снимал интимные сцены на видео и начинал шантажировать своих жертв. До этого блогер несколько раз был судим.

Известно также, что Малмыгин является другом Стаса Барецкого и Вячеслава Дацика.

В кратчайшие сроки мужчину доставят из Петербурга в Москву, передает «112».

Во вторник, 6 декабря, Перовский районный суд Москвы отправил мужа гражданки Украины Вероники Казык Николая Грубняка в СИЗО до 4 февраля 2023 года. Мужчину подозревают в убийстве супруги недалеко от ее дома при помощи пистолета. Как развивались трагические события и что побудило 65-летнего мужа убить 30-летнюю женщину — в материале «Вечерней Москвы».

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