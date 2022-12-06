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Пять выстрелов в упор: что известно об убийстве женщины на парковке на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пять выстрелов в упор: что известно об убийстве женщины на парковке на востоке столицы
Фото: СК по Москве
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Во вторник, 6 декабря, Перовский районный суд Москвы отправил мужа гражданки Украины Вероники Казык Николая Грубняка в СИЗО до 4 февраля 2023 года. Мужчину подозревают в убийстве супруги недалеко от ее дома при помощи пистолета. Как развивались трагические события и что побудило 65-летнего мужа убить 30-летнюю женщину — в материале «Вечерней Москвы».

Тело на заднем сиденье

Утром в воскресенье, 4 декабря, на заднем сиденье автомобиля, припаркованного возле жилых домов на Вешняковской улице, обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Информация о личности погибшей достаточно быстро распространилась в СМИ: женщину звали Вероника Казык, она была гражданкой Украины, давно жила в Москве и оказывала услуги клининга. Она проживала с мужчиной недалеко от того места, где было обнаружено тело. Именно сожитель и обнаружил труп, когда заволновался из-за того, что погибшая не вернулась домой.

Позже стало известно, что у Казык были давние напряженные отношения с мужем, 65-летним Николаем Грубняком, основанные на личной неприязни и имущественных спорах.

Возможно, именно из-за этого подозрение пало на него. Вскоре мужчину задержали. Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили предполагаемое орудие убийства — револьвер системы Нагана, а также боеприпасы к нему и глушитель. В связи с этим в отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело — на этот раз по статье «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов».

Видео: Telegram / Столичный СК

При задержании Грубняк не сопротивлялся и вину свою отрицать не стал. Позже он рассказал подробности о том, как совершил преступление.

По его словам, он выстрелил супруге в голову и положил на заднее сиденье ее машины, чтобы отвезти в другое место. В какой-то момент мужчина увидел, что супруга еще жива, и, вместо того, чтобы оказать помощь, выстрелил в нее еще четыре раза.

Квартира

На допросе мужчина заявил, что он с погибшей заключил брак в 2016 году, после чего они вместе стали проживать в его квартире на Вешняковской улице.

Однако в какой-то момент подозреваемый согласился на уговоры супруги и переписал квартиру на ее подругу. После этого в семье начались ссоры, а мужчина все чаще подозревал жену в неверности. В какой-то момент супруги стали жить раздельно, а девушка периодически требовала от супруга освободить квартиру.

3 декабря, когда Казык в очередной раз приехала к дому и стала требовать от Грубняк, чтобы он освободил квартиру, мужчина вспылил и выстрелил в нее.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

В это нетрудно поверить, ведь соседи погибшей утверждали, что мужчина появлялся в этом доме за несколько часов до убийства и был сильно пьян, сообщил Telegram-канал Shot.

Также неудивительно, что мужчина умел пользоваться оружием, так как на фотографиях в социальных сетях он часто позировал с различным огнестрельным оружием: в его руках можно было видеть пистолет или дробовик.

Что в итоге

За расследование этого резонансного дела правоохранительные органы взялись всерьез. Столичная прокуратура поставила процесс на свой контроль, а также доклад об установленных обстоятельствах потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее, в понедельник, мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, и во вторник суд отправил его в СИЗО до 4 февраля 2023 года.

По словам начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, мужчине предъявлено по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов». Свою вину он признал.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

— В судебном заседании мужчина высказался против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснив, что преступление не планировал, — рассказала Нефедова.

По словам представителя пресс-службы, за совершение умышленного убийства мужчине грозит срок до пятнадцати лет, а за незаконный оборот оружия и боеприпасов — до пяти лет.

— Если суд признает его виновным, окончательное наказание мужчине будет назначено путем частичного или полного сложения, — резюмировала Нефедова.

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