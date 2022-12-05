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Председатель СК Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании убийства женщины на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Председатель СК Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании убийства женщины на востоке Москвы
Фото: Администрация президента РФ
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве женщины на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 5 декабря.

Доклад об установленных обстоятельствах произошедшего должен будет предоставить руководитель Главного следственного управления столичного подразделения ведомства Андрей Стрижов.

Убийство, о котором идет речь, произошло на востоке Москвы на Вешняковской улице. 4 декабря в припаркованном автомобиле обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями.

Подозреваемого задержали спустя непродолжительное время. Им оказался муж покойной, который совершил преступление из-за личной неприязни и имущественного спора с погибшей. В квартире фигуранта обнаружили орудие убийства — револьвер системы «Наган».

Расследование данного дела находится под контролем столичной прокуратуры.

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