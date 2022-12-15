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Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу за восемь лет

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу за восемь лет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Утром 15 декабря украинская армия реализовала массированный обстрел Донецка, который стал самым мощным за восемь лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, ВСУ обстреляли Донецк в 07:00 утра 15 декабря.

Под обстрел ВСУ попали участок улицы на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе.

В результате случившегося пострадали некоторые жилые дома. Наблюдались возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших, подытожил мэр.

Вечером 14 декабря над Курским районом одноименной области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), при этом пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Поздним вечером в среду в местных Telegram-каналах распространялись несколько видео, на которых были слышны звуки взрывов и видны вспышки. Также сообщалось, что местные жители слышали по меньшей мере два взрыва.

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