Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу за восемь лет

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Утром 15 декабря украинская армия реализовала массированный обстрел Донецка, который стал самым мощным за восемь лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, ВСУ обстреляли Донецк в 07:00 утра 15 декабря.
Под обстрел ВСУ попали участок улицы на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе.
В результате случившегося пострадали некоторые жилые дома. Наблюдались возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших, подытожил мэр.
Вечером 14 декабря над Курским районом одноименной области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), при этом пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Поздним вечером в среду в местных Telegram-каналах распространялись несколько видео, на которых были слышны звуки взрывов и видны вспышки. Также сообщалось, что местные жители слышали по меньшей мере два взрыва.