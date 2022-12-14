Система ПВО сработала над Курской областью вечером 14 декабря

Фото: adm.rkursk.ru

Над Курским районом одноименной области вечером в среду, 14 декабря, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), при этом пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Поздним вечером в среду в местных Telegram-каналах распространялись несколько видео, на которых были слышны звуки взрывов и видны вспышки. Также сообщалось, что местные жители слышали по меньшей мере два взрыва.

— Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО. Пострадавших и каких-либо разрушений нет. Спасибо нашим защитникам, — написал губернатор Курской области Роман Старовойт на своем канале в Telegram.

На прошлой неделе глава региона сообщил, что в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. Старовойт также заметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября он же сообщил об обстреле региона украинскими войсками. По его словам, всего зафиксировано 11 прилетов, один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.