Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ в районе аэродрома Курска

Фото: adm.rkursk.ru

В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, — отметил он.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что пострадавших нет.

В конце ноября губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. По его словам, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Старовойт вечером во вторник, 29 ноября, сообщил об обстреле региона украинскими войсками. По его словам, всего зафиксировано 11 прилетов, один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.