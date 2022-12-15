Специалисты Департамента финансов Москвы поделились проектами по финансовой грамотности

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Конференция «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики» состоялась в Москве. Мероприятие было организовано российским Минфином на площадке Финансового университета.

Представители Минфина, Центробанка и региональных финансовых организаций обсуждали самые эффективные проекты в области финпросвещения.

По словам министра правительства Москвы и главы Департамента финансов Елены Зяббаровой, конференция стала уникальной площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом.

В рамках мероприятия столичный департамент финансов представил проект «Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в городе Москве».

Как отметила заместитель руководителя Департамента финансов Юлия Комкова, с 2017 года количество участников фестиваля возросло более чем в 10 раз. В 2022 году в нем приняли участие 230 тысяч россиян.

Лучшие проекты в рамках мероприятия также презентовали представители Санкт-Петербурга, Ростовской, Ленинградской областей и других регионов.

Как рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, участники конференции смогли реализовать большое количество социально значимых проектов.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что в рамках конференции также состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса по представлению проектов бюджета для граждан.

Недавно в московских школах стартовала новая серия открытых уроков по финансовой грамотности, которые проводятся в рамках Всероссийской недели сбережений.