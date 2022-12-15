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Женщина застряла головой в заборе на улице в Сокольниках

Полина Долганова
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Женщина застряла головой в заборе на улице в Сокольниках
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Матросская Тишина Карта всех событий

Женщина застряла головой в заборе в столичном районе Сокольники. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Матросская Тишина. Голову пострадавшей зажало между прутьями забора. Девушка какое-то время провела на снегу. Спасти ее «из заточения» помогли сотрудники городских служб, которых вызвал проходящий мимо очевидец, передает агентство городских новостей «Москва».

Аналогичный случай произошел летом. На западе столицы полицейский и прохожий помогли мальчику, голова которого застряла в ограде. Возле дома на улице Удальцова малолетний мальчик катался с другом на электрическом самокате. В какой-то момент он наехал на препятствие и упал. При этом голова мальчика оказалась между железными прутьями ограды.

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