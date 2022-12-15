Около 1,8 тысячи участников программы реновации докупили квадратные метры для своего жилья

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Около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жители домов, вошедших в программу реновации, могут приобрести квартиру большей площади, с большим количеством комнат либо купить еще одну после оформления в собственность равнозначного жилья. При этом общая суммарная площадь приобретаемых квартир не должна превышать 100 квадратных метров, — отметил он.

Глава столичного департамента уточнил, что 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что с начала текущего года в Москве возвели 50 жилых домов по программе реновации. По его словам, в столичных районах Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточное, Отрадное, Лефортово и Ломоносовский в этом году появились первые новостройки по реновации.