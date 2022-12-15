Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 1,8 тысячи участников программы реновации докупили квадратные метры для своего жилья

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 1,8 тысячи участников программы реновации докупили квадратные метры для своего жилья
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жители домов, вошедших в программу реновации, могут приобрести квартиру большей площади, с большим количеством комнат либо купить еще одну после оформления в собственность равнозначного жилья. При этом общая суммарная площадь приобретаемых квартир не должна превышать 100 квадратных метров, — отметил он.

Глава столичного департамента уточнил, что 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что с начала текущего года в Москве возвели 50 жилых домов по программе реновации. По его словам, в столичных районах Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточное, Отрадное, Лефортово и Ломоносовский в этом году появились первые новостройки по реновации.

Недвижимость Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте