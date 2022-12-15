Цикл открытых уроков стартовал в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Калуга, площадь Победы Карта всех событий

С 14 по 23 декабря в Музее Победы для школьников проведут 10 открытых уроков, направленных на углубленное изучение истории. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— В течение 10 дней «Школьный Музей Победы» вновь будет площадкой проведения образовательных мероприятий. Они состоятся в рамках работы выставки «Летопись народного подвига», которую подготовили музеи школ Москвы и Владимирской области, — говорится в сообщении организаторов.

Ребята смогут принять участие в тематических уроках, викторинах и экскурсиях.

Серию занятий 14 декабря открыла межрегиональная конференция, в которой приняли участие школьники из Москвы, Нелидова и Коврова.

В ближайшие дни лекции, мастер-классы, викторины проведут для учеников столичных школ. Ребята также смогут познакомиться с историческим проектом «Лица Победы» и принять участие в викторине о событиях Великой Отечественной войны. Школьникам также предложат поучаствовать в мастер-классе «Лента памяти», в ходе которого они изготовят ленту на основе архивных фотографий с фронтовиками.

До этого в Музее Победы в рамках всероссийского фестиваля «Я люблю Россию» впервые состоялся бал юнармейцев «Вальсы, победившие время».