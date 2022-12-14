Первый бал юнармейцев прошел в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в рамках всероссийского фестиваля «Я люблю Россию» впервые состоялся бал юнармейцев «Вальсы, победившие время». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 14 декабря.

Участниками мероприятия стали порядка 150 юнармейцев и кадетов из Москвы и Подмосковья. Они исполнили такие танцевальные номера, как полонез, падеграс, мазурка, испанская кадриль и котильон. Кроме того, гости могли прослушать концерт патриотических песен в исполнении юнармейцев.

— Я разучивала танцы довольно долго, но ни капли не жалею о потраченном времени. Ведь когда танцуешь, особенно в таком знаковом месте, испытываешь необычайно яркие эмоции, — поделилась одна из участниц бала, 14-летняя Мария.

Накануне сообщалось, что выставка «Летопись народного подвига» открылась в Музее Победы. Временную экспозицию подготовили школьные музеи Москвы и города Коврова Владимирской области. Посетители выставки смогут увидеть личные вещи фронтовиков, фотографии и документы времен войны.

Помимо этого, в Музее Победы 15 декабря начнет работу выставка «Художник эпохи». Это персональная выставка художника-фронтовика Бориса Неменского, посвященная его 100-летию.