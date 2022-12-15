Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тимати задолжал строительной компании около семи миллионов рублей

Полина Долганова
Общество
Тимати задолжал строительной компании около семи миллионов рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский рэпер Тимати задолжал несколько миллионов рублей компании, которая занималась ремонтом на его объектах. Представители фирмы обратились с соответствующим заявлением в суд.

Уточняется, что представители компании требуют от музыканта около семи миллионов рублей.

— Заказчик выполненные по договору работы оплатил частично, задолженность составляет 2,4 миллиона рублей, плюс неустойка — 4,4 миллиона. Речь о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича, — цитирует сообщение суда StarHit.

14 декабря пресс-секретарь Хамовнического суда столицы сообщил «Вечерней Москве», что телеведущая Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Индивидуальный предприниматель, с которым журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных средств.

По словам предпринимателя, после внесения телеведущей предоплаты все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен.

Строительство Долги Знаменитости Тимати Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте