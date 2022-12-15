Тимати задолжал строительной компании около семи миллионов рублей

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Российский рэпер Тимати задолжал несколько миллионов рублей компании, которая занималась ремонтом на его объектах. Представители фирмы обратились с соответствующим заявлением в суд.

Уточняется, что представители компании требуют от музыканта около семи миллионов рублей.

— Заказчик выполненные по договору работы оплатил частично, задолженность составляет 2,4 миллиона рублей, плюс неустойка — 4,4 миллиона. Речь о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича, — цитирует сообщение суда StarHit.

14 декабря пресс-секретарь Хамовнического суда столицы сообщил «Вечерней Москве», что телеведущая Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Индивидуальный предприниматель, с которым журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных средств.

По словам предпринимателя, после внесения телеведущей предоплаты все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен.