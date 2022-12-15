Новый подземный переход для пешеходов открыли возле станции Мещерская

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В четверг, 15 декабря, рядом с обновленным пригородным вокзалом Мещерская будущего МЦД-4 открылся новый подземный переход для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Комплексный подход к развитию прилегающих территорий позволяет улучшать территории вокруг обновленных или новых вокзалов МЦД. Строительство пешеходного и автомобильного тоннелей у Мещерской не только повысит безопасность железнодорожного транспорта, но и облегчит путь местных жителей к Мещерскому парку — одному из популярных мест прогулок москвичей, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Новый пешеходный переход обезопасит дорогу к Мещерскому парку, до которого ранее жители добирались по старому автотоннелю у Новомещерского проезда.

В ведомстве уточнили, что до конца 2023 года будет построен тоннель для автомобилей. Это позволит разделить потоки пешеходов и транспорта.

В настоящее время станцией Мещерская ежедневно пользуются около тысячи человек. С запуском МЦД-4 в следующем году их число вырастет за счет горожан, которые будут приезжать гулять в парке, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о ходе строительства Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский», запуск которого запланирован на 2023 год.