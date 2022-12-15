Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства России.

— Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что Чирков начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР) в 2001 году. В начале своего пути он занимал должность главного специалиста, в июле 2022 года Чирков занял должность временно исполняющего обязанности председателя правления фонда, сообщает сайт кабмина.

Напомним, что в конце июля Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ.