Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ. Об этом стало известно в воскресенье, 31 июля.

— Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин уже подписал распоряжение о новом назначении.

Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде в 2001 году на должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав, а в феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2018 года он занимал должность заместителя председателя правления ПФР, уточнили на сайте правительства РФ.

До этого президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления ВС России.

Также президент 15 июля освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера по оборонной промышленности. Его назначили на должность главы государственной корпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.