Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса

Фото: roscongress / Алексей Александронок

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера по оборонной промышленности. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили на официальном сайте Кремля.

Теперь Борисов займет должность главы государственной корпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в сообщении.

В этот же день российский лидер отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос».

Также 15 июля Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Во вторник, 12 июля, президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Документ вступил в силу со дня подписания. Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода. В тот момент вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.