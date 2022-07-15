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Путин отстранил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса

Георгий Соланович
Общество
Путин отстранил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

— Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что новым гендиректором Роскосмоса вместо Рогозина станет Юрий Борисов, которого Путин 15 июля освободил от должности вице-премьера по оборонной промышленности.

В этот же день глава государства подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ. В ходе внеочередного пленарного заседания Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

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