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Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера РФ

Араз Салехов
Общество
Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

— В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ходе внеочередного пленарного заседания Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Кроме того, российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сам указ вступил в силу 15 июля. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с Российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий.

вице-премьер Денис Мантуров Владимир Путин
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