Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера РФ

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Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Данное решение было принято на внеочередном заседании в Государственной думе. Его инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Во вторник, 12 июля, президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Документ вступил в силу со дня подписания. Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода. В тот момент вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

Во вторник, 5 июля, Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобили. По его словам, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимость будут постепенно снижаться в течение года. Также глава ведомства отметил, что цикл производства транспорта занимает около трех–четырех месяцев, поэтому сейчас на рынок выходит как раз то, что в январе — марте только покупалось.