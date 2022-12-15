Тринадцать человек эвакуировали с севшего на мель судна на Сахалине

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Судно, которое село на мель на Сахалине, повалилось набок, экипаж эвакуировался. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил источник РИА Новости.

По его словам, 13 человек, которые находились на борту, были эвакуированы и пересели на плот.

— Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна, — сообщил источник.

15 декабря стало известно, что рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине. По данным представителя экстренных служб, судно не подавало сигнала SOS. Уточняется, что судно село на мель около острова Парамушир.

В начале ноября в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань затонуло грузовое судно с флагом Панамы. Панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя.