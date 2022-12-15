Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тринадцать человек эвакуировали с севшего на мель судна на Сахалине

Полина Долганова
Происшествия
Тринадцать человек эвакуировали с севшего на мель судна на Сахалине
Фото: Pixabay

Судно, которое село на мель на Сахалине, повалилось набок, экипаж эвакуировался. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил источник РИА Новости.

По его словам, 13 человек, которые находились на борту, были эвакуированы и пересели на плот.

— Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна, — сообщил источник.

15 декабря стало известно, что рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине. По данным представителя экстренных служб, судно не подавало сигнала SOS. Уточняется, что судно село на мель около острова Парамушир.

В начале ноября в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань затонуло грузовое судно с флагом Панамы. Панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя.

Сахалин Вода Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте