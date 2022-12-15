Ефимов: Более 15 тысяч рабочих мест появится в трех новых офисных зданиях в Москве

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В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город подписал очередное соглашение с входящим в инвестиционную группу «Абсолют» девелопером, который построит в столице три офисных здания. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем инвестиций в эти объекты оценивается в 7,3 миллиарда рублей. Еще 4,1 миллиарда рублей будет направлено на возведение офисного центра на западе столицы, в Раменках. Общая площадь трех зданий превысит 100 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут 15,2 тысячи человек, — заявил он.

По словам Ефимова, соглашение с инвестором подписано на пять лет. Ввод объектов в эксплуатацию намечен в период с 2025 по 2027 годы.

Для проектирования новых бизнес-центров привлечены лучшие российские архитектурные бюро. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что совокупная площадь объектов превысит 496,2 тысячи квадратных метров.

Там появится почти 34,7 тысячи рабочих мест, девелоперы вложат в строительство 52,5 миллиарда рублей. Строительство трех офисных центров в рамках соглашения по программе стимулирования создания МПТ одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого Ефимов сообщил, что по городской программе стимулирования создания МПТ построили первый детский сад, который расположен в поселении Рязановском. Также подписан договор на возведение школы: площадь детского сада составит 3,7 тысячи квадратных метров, а школы — 16,9 тысячи квадратных метров.