Квартиры жителей девятиэтажного дома в Химках затопило из-за ошибок рабочих

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, Мытищи, 3-я Парковая улица Карта всех событий

В подмосковных Мытищах рабочие разобрали крышу многоквартирного дома во время дождя и ушли. В результате квартиры жильцов затопило. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 15 декабря.

По ее словам, группа рабочих с 11 по 12 декабря выполняла ремонтные работы на крыше жилого дома в Мытищах, на 3-й Парковой улице. Мужчины сперва разобрали кровлю, после чего решили устроить перерыв и ушли. В этот момент пошел дождь. В результате квартиры жильцов затопило.

Эта информация попала в СМИ, вскоре историей заинтересовался Следственный комитет Московской области. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту, действия рабочих квалифицированы как «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

В ходе расследования специалисты уже опросили свидетелей. В дальнейшем следователи планируют допрос местных жителей и сотрудников фирмы, выполнявших работы.

Уголовное дело по этой же статье было возбуждено по результатам пожара в гипермаркете OBI, который произошел на территории торгового центра «Мега Химки». По версии следствия, причиной возгорания стали ошибки при проведении сварочных работ на крыше здания. По подозрению в совершении преступления в среду, 14 декабря, был задержан третий подозреваемый.