Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Правоохранители задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в торговом центре «Мега Химки». Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

— Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», — цитирует сообщение РИА Новости.

Пожар, о котором идет речь, произошел ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки». В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В понедельник, 12 декабря, стало известно, что сварщика, который осуществлял ремонтные работы на крыше сгоревшего здания, задержали в Московской области. По версии следователей, именно его ошибка привела к возгоранию.