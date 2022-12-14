Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Полина Долганова
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Правоохранители задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в торговом центре «Мега Химки». Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

— Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», — цитирует сообщение РИА Новости.

Пожар, о котором идет речь, произошел ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки». В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В понедельник, 12 декабря, стало известно, что сварщика, который осуществлял ремонтные работы на крыше сгоревшего здания, задержали в Московской области. По версии следователей, именно его ошибка привела к возгоранию.

Пожары Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте