Украинская певица Ольга Полякова изменила название песни «Russian Style»

Фото: YouTube-канал Ольги Поляковой

Украинская певица Ольга Полякова изменила название своей песни «Russian Style» на «Polyakova Style». Об этом свидетельствуют изменения на официальном YouTube-канале певицы.

При этом в клипе артистка в кокошнике обыгрывает разные стереотипы о России в юмористической форме. Композиция была записана в 2013 году.

Ранее девушка была активно вовлечена в российский шоу-бизнес и даже вела мероприятия совместно с известным отечественным телеведущим Иваном Ургантом.

С момента начала российской спецоперации на Украине певица стала активно поддерживать сторону ВСУ и негативно высказываться о действиях Вооруженных сил России.

Недавно украинскую поп-исполнительницу Светлану Лободу подвергли критике украинцы и высмеяли россияне за сообщение в одной из социальных сетей на русском языке.

Артистка опубликовала пост о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, несмотря на то, что его пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на певицу с упреками за использование русского языка, некоторые написали оскорбления в комментариях.