В Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировалась. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил ноль процентов, а темп роста госпитализаций снизился на 15 процентов, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что число заболевших детей за последнюю неделю уменьшилось на 10 процентов, а количество госпитализаций снизилось на 15 процентов.

В ведомстве выразили надежду на то, что пик заболеваемости остался позади.

Все столичные медицинские организации обеспечены всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы оказывать помощь пациентам. В настоящее время в городе свободны 30 процентов коек, предназначенных для лечения пациентов с гриппом и ОРВИ, уточнили в департаменте.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Кроме того, в большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «ВМ» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.