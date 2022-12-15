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Воробьев рассказал об успехах экономического развития Подмосковья в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев рассказал об успехах экономического развития Подмосковья в 2022 году
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Экономическое развитие Московской области вышло в плюс по итогам года, несмотря на западные санкции. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

— У нас диверсифицирована экономика, хотя удар по торговле тоже, конечно, был нанесен. Как и иностранные компании нанесли нам заметный урон. Но вместе с тем 2022 год мы прошли с плюсом, — отметил Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время безработица в регионе находится на низком уровне, так как постоянно открываются новые предприятия, которые обеспечивают занятость населения.

Воробьев добавил, что ситуация в следующем году, скорее всего, будет непростой, но власти региона «собраны, настроены на результат», передает «360».

13 декабря стало известно, что производитель мебели из Подмосковья запустил производство из переработанного вторичного сырья на территории городского округа Шатура. В результате реализации проекта инвестор приобрел новое оборудование и создал цех по переработке пластиковых отходов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в Подмосковье.

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