Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи в 2023 году смогут жениться на выездных площадках города в будние дни

Александр Афонин
Город
Москвичи в 2023 году смогут жениться на выездных площадках города в будние дни
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В следующем году жители столицы смогут зарегистрировать брак на выездных площадках как в выходные, так и в будние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в четверг, 15 декабря.

— Мы продолжаем развивать проект и увеличиваем доступность такого формата бракосочетания — со следующего года пожениться на выездных площадках можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. Так у пар появится больше возможностей для выбора, в том числе в красивые даты, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Браки на выездных площадках регистрируются в рамках проекта «Новые адреса счастья». С начала его реализации более 35 тысяч пар сыграли свадьбу в необычных местах города. По итогам этого года наиболее востребованными стали особняк Спиридонова, гостиница «Националь» и дом торжеств «Сафиса», передает Telegram-канал «ЗАГС. Москва».

До этого сообщалось, что на станции метро Москвы «Маяковская» завершился сезон свадеб: в ночь на 11 декабря там еще две пары заключили брак. Для получения незабываемой атмосферы все церемонии бракосочетания проводились в ночное время совместно со столичными ЗАГСами.

Анастасия Ракова Москва Свадьбы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте