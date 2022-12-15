Москвичи в 2023 году смогут жениться на выездных площадках города в будние дни

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В следующем году жители столицы смогут зарегистрировать брак на выездных площадках как в выходные, так и в будние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в четверг, 15 декабря.

— Мы продолжаем развивать проект и увеличиваем доступность такого формата бракосочетания — со следующего года пожениться на выездных площадках можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. Так у пар появится больше возможностей для выбора, в том числе в красивые даты, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Браки на выездных площадках регистрируются в рамках проекта «Новые адреса счастья». С начала его реализации более 35 тысяч пар сыграли свадьбу в необычных местах города. По итогам этого года наиболее востребованными стали особняк Спиридонова, гостиница «Националь» и дом торжеств «Сафиса», передает Telegram-канал «ЗАГС. Москва».

До этого сообщалось, что на станции метро Москвы «Маяковская» завершился сезон свадеб: в ночь на 11 декабря там еще две пары заключили брак. Для получения незабываемой атмосферы все церемонии бракосочетания проводились в ночное время совместно со столичными ЗАГСами.