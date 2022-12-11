Свадебный сезон завершился на станции метро «Маяковская»

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Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

На станции метро Москвы «Маяковская» завершился сезон свадеб: прошедшей ночью еще две пары заключили брак. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 11 декабря.

— Этой ночью на станции «Маяковская» прошли последние в 2022 году свадебные церемонии в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Всего за год на одной из самых красивых станций метро поженились 19 пар. Поздравляем молодоженов и желаем семейного благополучия, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для получения незабываемой атмосферы все церемонии бракосочетания проводятся в ночное время совместно с московскими ЗАГСами. Жители столицы могут подать заявление на регистрацию брака в необычных местах лично во Дворце бракосочетания № 1 или на сайте проекта «Новые адреса счастья», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С прошлого года столичные центры «Мои документы» начали предоставлять услуги органов ЗАГС, с того времени их сотрудники приняли более 550 тысяч заявлений. Наиболее популярными среди москвичей стали услуги по получению повторных свидетельств.